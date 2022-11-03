Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко триумфально вернулся на боксерский ринг. Украинец победил единогласным решением судей американца Джемейна Ортиса и теперь является претендентом на бой за абсолютное чемпионство с Девином Хейни.

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Впрочем, несмотря на возобновление карьеры, Василий продолжает находиться в рядах терробороны Украины. Об этом рассказал его кум, а по совместительству чемпион мира WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

"Ломаченко сейчас вернется домой, обратно на службу. Я знаю, как нелегко было принять решение, тем более что он официально военнослужащий.

В некоторых городах и регионах Украины, где идут боевые действия, люди очень плохо живут. Война убивает. Каждый день что-то прилетает в Украину, к мирным людям. Не по военным базам, а туда.

Но украинский народ не боится никого и ничего. Это еще и мотивирует всех наших людей", – сказал Усик.

Напомним, что поединок в Нью-Йорке посетили немало звезд бокса – Александр Усик, Теофимо Лопес, Девин Хейни. Последний вышел на ринг после боя, чтобы бросить вызов украинцу на поединок за абсолют. Василий принял предложение чемпиона.