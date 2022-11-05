Все над этим работают: менеджер Ломаченко рассказал о подготовке боя против абсолютного чемпиона

Украинский боксер Василий Ломаченко вскоре может провести свой желанный бой - за звание абсолютного чемпиона мира. Менеджер боксера Эгис Климас рассказал о подготовке к проведению этого сражения.

Абсолютным чемпионом мира в легком весе является американец Дэвин Хэйни. И именно он может стать следующим соперником Ломаченко. Эгис Климас рассказал, что сейчас стороны работают над тем, что провести это сражение.

Достойно внимания Ломаченко получил меньшую сумму за победу над Ортисом, чем после поражения от Лопеса

"На этот момент я могу сказать, что бой состоится. Ведь все работают над этим. Я знаю, что Дэвин хочет этот бой, его отец хочет этот бой. Лома хочет этот бой. Top Rank хочет этот бой. Так что все хотят этого боя. Почему бы его не организовать?", – рассказал Климас.

Стоит отметить, что Хейни был на бою Ломаченко – Ортис. Он даже поднялся на ринг после того, как Ломаченко одержал победу и бросил ему вызов.

Также значительно упростить проведение боя Ломаченко – Хейни может то, что у обоих боксеров есть контракты с одной промоутерской компанией Top Rank. Там тоже заинтересованы в организации этого боя, который может принести немалый доход.