Абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі є американець Девін Хейні. І саме він може стати наступним суперником Ломаченка. Егіс Клімас розповів, що зараз сторони працюють над тим, що провести цей бій.

Варте уваги Ломаченко отримав меншу суму за перемогу над Ортісом, аніж після поразки від Лопеса

"На цей момент я можу сказати, що бій відбудеться. Адже усі працюють над цим. Я знаю, що Девін хоче цей бій, його батько хоче цей бій. Лома хоче цей бій, Top Rank хоче цей бій. Тож усі хочуть цього бою. Чому б його не організувати?", – розповів Клімас.

Варто відзначити, що Хейні був на бою Ломаченко – Ортіс. Він навіть піднявся на ринг після того, як Ломаченко здобув перемогу та кинув йому виклик.

Також значно спростити проведення бою Ломаченко – Хейні може те, що обоє боксерів мають контракти з однією промоутерською компанією Top Rank. Тож там теж зацікавлені в організації цього бою, який може принести чималий дохід.