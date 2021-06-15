Турция – Уэльс: перед матчем

Команды встретятся впервые на одном футбольном поле с 1997 года. Тогда в отборочном матче на чемпионат мира Турция в голевой перестрелке одолела Уэльс с хоккейным счетом 6:4.

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Поединок Турции стал матчем-открытием чемпионата Европы. В той встрече турецкие футболисты не смогли дать достойный бой итальянцам. Противостояние завершилось разгромной победой соперника 0:3.

Уэльс 12 июня принимал Швейцарию. В первом тайме голов не было от обеих команд. Но после перерыва сборные по одному разу отличались в воротах друг друга. Матч завершился ничьей 1:1.

Матч Турция – Уэльс 2 тура Евро-2020 состоится 16 июня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00.

Прогноз от Favbet

Букмекеры определились, кому же отдать победу в этой встрече. Победа Турции оценена в 2,39. На успех Уэльса можно сделать ставку с коэффициентом 3,40. Мировое во встрече – 3,15.

Эксперты отдают на показатель голов от обеих команд – 2,14. Будет ли пенальти в матче? Да – 3,10. Нет – 1,33. Поединок скорее всего завершится минимальной победой хозяев – 5,30. На такой же результат, но уже в пользу футболистов Уэльса – 6,80.

Первыми во встрече будут радоваться турецкие фанаты. Их сборная первой размочит нули на табло – 1,88. А на то, что первыми огорчат голкипера гости – 2,38.

Кто может стать автором гола? Самой большой звездой на футбольном поле будет Бэйл, у него есть все шансы записать свою фамилию на табло – 3. Такой же коэффициент стоит на гол в исполнении Йылмаза.

Также может отличиться Мур и Унал – 3,50 и 4 соответственно. Скорее всего команды доигрывают матч в равных и полных составах. Ни одной красной карточки – 1,17.