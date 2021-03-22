Отец нападающего бельгийского Гента и сборной Украины Романа Яремчука – Олег Степанович Яремчук – стал помощником главного тренера Львова.

В лагере Анатолия Бессмертного он будет отвечать за физическую подготовку "сине-золотых".

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До этого Яремчук работал тренером молодежной команды Львова. 51-летний специалист в прошлом году получил диплом категории B УЕФА