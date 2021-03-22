Отец футболиста сборной Украины стал тренером ФК Львов
Отец нападающего бельгийского Гента и сборной Украины Романа Яремчука – Олег Степанович Яремчук – стал помощником главного тренера Львова.
Источник:Meta Ratings
В лагере Анатолия Бессмертного он будет отвечать за физическую подготовку "сине-золотых".
Смотрите также Идет процесс, – Шевченко рассказал, что Килман из Вулверхэмптона получает украинский паспорт
До этого Яремчук работал тренером молодежной команды Львова. 51-летний специалист в прошлом году получил диплом категории B УЕФА
- В 19-м туре УПЛ Львов создал главную сенсацию всего чемпионата. Аутсайдер победил чемпиона Украины Шахтер – 3:2.
- Благодаря этой победе "горожане" покинули последнее место в турнирной таблице и поднялись на 12 позицию.
- В следующем туре Львов ждет выездная игра против Днепра-1. Встреча состоится 2 апреля в 19:00 по киевскому времени.
Поделиться новостью