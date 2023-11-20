Украинский боксер выиграл золото чемпионата Европы для Молдовы: на турнире выступали россияне

Василий Чеботарь стал чемпионом Европы по боксу в возрастной категории U-22. Правда, выиграл эту награду он не для Украины, а Молдовы

В Черногории прошел молодежный чемпионат Европы по боксу, в котором участвовали спортсмены до 22 лет. Успешно выступил в турнире и украинец Василий Чеботарь.

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Чеботарь выиграл золото чемпионата Европы

21-летний Чеботарь выиграл золотую награду в весовой категории до 71 кг. Правда, он выиграл медаль не для Украины, а для Молдовы, которую представлял на турнире.

Украина игнорировала этот турнир, поскольку в нем участвовало 13 российских спортсменов, еще и под флагом Российской Федерации.

Турнир проходил под эгидой Международной ассоциации любительского бокса (IBA), которой руководит россиянин Умар Кремлев.

Василий Чеботарь в предыдущих боях представлял Украину – боксер проживает в Одессе. Однако местом рождения спортсмена является молдавский город Тирасполь.