Украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь проведет следующий бой 9 декабря в Киеве. Соперником 21-летнего спортсмена станет украинец Руслан Белинский.

Читайте также: Украинский боксер выиграл золото чемпионата Европы для Молдовы: на турнире выступали россияне

Чеботарь проведет первый бой в Украине после начала полномасштабной войны

Бой состоится в рамках совместного вечера бокса компаний Top Boxing Generation и Balu Fighting League Pro, который пройдет в Киеве в ACCO International. Это будет первый поединок Чеботаря в Украине после начала полномасштабной российско-украинской войны.

Интересно, что полторы недели назад Василий завоевал золото чемпионата Европы в возрастной категории U-22. Правда, выиграл эту награду он не для Украины, а для Молдовы.

Украина игнорировала этот чемпионат Европы, поскольку в нем принимали участие 13 российских спортсменов, еще и под флагом Российской Федерации. Поэтому Чеботарь выступил под флагом соседней Молдовы.

До уже упомянутого чемпионата Европы Василий Чеботарь, проживающий в Одессе, представлял Украину. Однако местом рождения спортсмена является молдавский город Тирасполь.