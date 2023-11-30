Український боксер напівсередньої ваги Василь Чеботар проведе наступний бій 9 грудня у Києві. Суперником 21-річного спортсмена буде українець Руслан Белінський.

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Чеботар проведе перший бій в Україні після початку повномасштабної війни

Бій відбудеться в рамках спільного вечора боксу компаній Top Boxing Generation та Balu Fighting League Pro, який пройде в Києві в ACCO International. Це буде перший поєдинок Чеботаря в Україні після початку повномасштабної російсько-української війни.

Цікаво, що півтора тижні тому Василь здобув золото чемпіонату Європи у віковій категорії U-22. Щоправда, виграв цю нагороду він не для України, а для Молдови.

Україна ігнорувала той чемпіонат Європи, оскільки в ньому брали участь 13 російських спортсменів, ще й під прапором Російської Федерації. Тому Чеботар виступив під прапором сусідньої Молдови.

До вже згаданого чемпіонату Європи Василь Чеботар, який проживає в Одесі, представляв Україну. Однак місцем народження спортсмена є молдовське місто Тирасполь.