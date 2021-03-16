Вашингтон 16 марта дома принимал Милуоки в НБА. Баскетболист Алексей Лень набрал мизерное количество очков.

Баскетболисты Вашингтона второй раз подряд вышли на паркет против Милуоки. В первой встрече клуб Алексея Леня потерпел поражение, поэтому стремился реабилитироваться в глазах болельщиков.

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Вашингтон – Милуоки 122:133 (23:32, 32:37, 34:36, 33:28)

На протяжении всего поединка гости владели преимуществом и уже в последней четверти отдали игру хозяевам. В итоге команда украинского форварда вновь потерпела поражение. Это уже третье подряд фиаско в сезоне НБА.

В этой встрече свои минуты на паркете получил Алексей Лень. Украинец провел на площадке 17 минут 49 секунд. За это время он набрал 3 очка, сделал 2 передачи и такое же количество подборов. Также в его пассиве 2 персональных фола. Лэнь показал невнятную игру и стал одним из наименее эффективных игроков в поединке.

Вашингтон потерпел 24-е поражение в НБА при 14 победах. Сейчас команда Леня занимает 12 место.

Следующий матч Вашингтон сыграет 18 марта против Сакраменто.

Вашингтон – Милуоки видеообзор