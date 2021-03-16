Вашингтон вдруге поспіль програв Мілуокі, Лень набрав 3 очки: відео
Вашингтон 16 березня вдома приймав Мілуокі у НБА. Баскетболіст Олексій Лень набрав мізерну кількість очок.
Джерело:24 канал
Баскетболісти Вашингтона вдруге поспіль вийшли на паркет проти Мілуокі. У першій зустрічі клуб Олексія Леня зазнав поразки, тому прагнув реабілітуватись в очах вболівальників.
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Вашингтон – Мілуокі 122:133 (23:32, 32:37, 34:36, 33:28)
Протягом всього поєдинку гості володіли перевагою та вже в останній чверті віддала гру господарям. У підсумку команда українського форварда знову зазнала поразки. Це вже третє поспіль фіаско у сезоні НБА.
У цій зустрічі свої хвилини на паркеті отримав Олексій Лень. Українець провів на майданчику 17 хвилин 49 секунд. За цей час він набрав 3 очки, зробив 2 передачі та таку ж кількість підбирань. Також у його пасиві 2 персональні фоли. Лень показав невиразну гру та став одним із найменш ефективних гравців у поєдинку.
- Вашингтон зазнав 24-ї поразки в НБА при 14 перемогах. Зараз команда Леня посідає 12 місце.
Вашингтон – Мілуокі відеоогляд
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