Вашингтон 14 марта принимал Милуоки в рамках регулярного чемпионата НБА. Украинский баскетболист Алексей Лень грубо сыграл в защите против Янниса Адетокунбо.

Вашингтон пытался дать достойный бой Милуоки и даже оставил вторую четверть за собой. Однако гости имели лучший вид на паркете соперника и логично одержали победу.

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Вашингтон – Милуоки 119:125 (33:36, 32:28, 30:30, 24:31)

Свое время в матче получил украинец Алексей Лень, который провел на площадке 32 минуты 35 секунд. За это время баскетболист набрал 10 очков, сделал 6 подборов, 2 передачи, 1 блок-шот и 1 персональный фол.

Именно фол Леня больше всего запомнился в поединке. Украинец грубо сфолил против звезды НБА Янниса Адетокунбо. Лень остановил соперника, схватив его руками за шею.

Даже такая результативность и преданность украинского легионера не позволила Вашингтону прервать серию из поражений в НБА, которая длится уже 3 матча. Лень стал третьим по эффективности в своей команде в этой встрече.

В следующем поединке Вашингтон попытается взять реванш у Милуоки. Поединок состоится 16 марта.

Видео фола Леня