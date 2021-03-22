Вашингтон у ніч з 21 на 22 березня провів поєдинок проти Брукліна у НБА. Клуб Олексія Леня зазнав чергової поразки.

Вашингтон не зумів продовжити серію з перемог в НБА після вдалого матчу проти Юти. Протягом всього поєдинку команди показували рівну гру та брали по черзі чверті.

Оце так Українець Михайлюк провів феєричний матч у НБА та допоміг Оклахомі перемогти: відео

Бруклін – Вашингтон 113:106 (25:30, 38:26, 25:27, 25:23)

Свій час на паркеті отримав і український баскетболіст Олексій Лень. Українець провів на майданчику 28 хвилин 49 секунд. За цей час форвард набрав 20 очків, зробив 9 підбирань та 1 передачу. Також запам'ятався 4 персональними фолами, 2 блок-шотами та 1 втратою м'яча.

Лень провів найрезультативніший поєдинок у сезоні. Така гра дозволила українському легіонеру стати четвертим найкращим баскетболістом у зустрічі за ефективністю та другим у футболці Вашингтона. Його коефіцієнт корисності склав "+25".

У минулій зустрічі проти Юти, у якій Вашингтон переміг з рахунком 131:122, Лень набрав лише 9 очок.

Фіаско не дозволила Вашингтону підійнятись у таблиці Східної конференції – 13 місце серед 15 команд. У їх доробку 15 перемог та 26 поразок.

У наступній грі клуб Леня зіграє проти Нью-Йорка, зустріч відбудеться 24 березня.

Бруклін – Вашингтон: відеоогляд гри Леня