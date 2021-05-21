Вашингтон – Индиана 142:115 (30:29, 36:23, 48:31, 28:32)

С первых секунд встречи стало понятно, что Индиана сможет навязать серьезную борьбу Вашингтону. Но удалось это сделать лишь в первой четверти. Во второй и третьей преимуществом на площадке владели хозяева. А вот последняя четверть осталась за Индианой.

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Время в футболке Вашингтона получил украинский центровой Алексей Лень. Баскетболист сыграл 13 минут 13 секунд. За это время украинец набрал 4 очка, сделал 7 подборов и 2 передачи. Также запомнился одним перехватом, таким же количество блок-шотов, потерь мяча и персональных фолов.

Вашингтон стал последним участником плей-офф от Восточной конференции. Для Леня этот выход стал первым в карьере.

В этом сезоне украинский центровой отыграл 57 матчей за Вашингтон, в 40 из которых выходил в стартовой пятерке. Средняя статистика украинца в составе клуба составила 7.1 очка и 4.4 подбора за почти 16 минут на площадке.

Визардс в первом раунде плей-офф сыграют против победителя Восточной конференции Филадельфии. Матч состоится 23 мая.

Вашингтон – Индиана видеообзор