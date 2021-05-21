Вашингтон – Індіана 142:115 (30:29, 36:23, 48:31, 28:32)

З перших секунд зустрічі стало зрозуміло, що Індіана зможе нав'язати серйозну боротьбу Вашингтону. Але вдалось це зробити лише у першій чверті. У другій та третій перевагою на майданчику володіли господарі. А от остання чверть залишилась за Індіаною.

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Свій час у футболці Вашингтона отримав український центровий Олексій Лень. Баскетболіст зіграв 13 хвилин 13 секунд. За цей час українець набрав 4 очки, зробив 7 підбирань та 2 передачі. Також запам'ятався одним перехопленням, такою ж кількість блок-шотів, втрат м'яча та персональних фолів.

Вашингтон став останнім учасником плей-офф від Східної конференції. Для Леня цей вихід став першим у кар'єрі.

У цьому сезоні український центровий відіграв 57 матчів за Вашингтон, у 40 з яких виходив у стартовій п'ятірці. Середня статистика українця у складі клубу склала 7.1 очка та 4.4 підбирання за майже 16 хвилин на майданчику.

Візардс у першому раунді плей-офф зіграють проти переможця Східної конференції Філадельфії. Матч відбудеться 23 травня.

Вашингтон – Індіана відеоогляд