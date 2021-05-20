Лейкерс – Голден Стэйт 103:100 (22:28, 20:27, 35:24, 26:11)

К слову Вашингтон с Ленем проиграл Бостону: у команды последний шанс сыграть в плей-офф

В первой четверти впереди были гости, однако Лейкерс не позволял уйти в отрыв. Уже во второй 12-минутке Уорриорз заметно прибавили и ушли на большой перерыв с преимуществом +13.

Уже по итогам третьей четверти Лейкерс практически ликвидировали отставание. В последней четверти хозяева паркета наконец вышли вперед.

Победу Лейкерс принес трехочковый бросок ЛеБрона Джеймса за минуту до завершения игры. Оказалось, что целой минуты не хватило Голден Стэйт, чтобы отыграться.

В плей-офф НБА Лейкерс сыграют против Финикса. А Голден Стэйт встретится с Мемфис Гриззлис и разыграет путевку в плей-офф.

ЛеБрон оформил трипл-дабл. На счету 36-летнего Джеймса 22 очка, 11 подборов, 10 передач, а также 2 перехвата.

Лейкерс – Голден Стэйт видеообзор