Украинский баскетболист Алексей Лень снова стал полезным для Вашингтона. Лень 27 февраля помог Вашингтону победить Миннесоту в рамках регулярного чемпионата НБА.

Вашингтон – Миннесота 128:112 (27:29, 27:23, 44:29, 30:31)

Кстати Вашингтон с Ленем во второй раз победил Денвер в НБА

Команды провели равную первую четверть, в которой по очереди выходили вперед. Во второй четверти ситуация не изменилась, хотя именно Вашингтон по большей части был в роли догоняющего. Но именно Визардс ушли на большой перерыв с преимуществом +2.

В середине третьей 12-минутки хозяева начали наращивать преимущество, которое перед последней четвертью уже составляло 17 очков.

Как Миннесота ни старалась, однако отыграть такое преимущество ей не удалось.

Украинский бигмен Алексей Лень провел на паркете 19 минут. Украинец набрал 10 очков, совершил 4 подбора и 4 блок-шота.

Вашингтон – Миннесота видеообзор