Український баскетболіст Олексій Лень знову став корисним для Вашингтона. Лень 27 лютого допоміг Вашингтону перемогти Міннесоту у рамках регулярного чемпіонату НБА.

Вашингтон – Міннесота 128:112 (27:29, 27:23, 44:29, 30:31)

До речі Вашингтон з Ленем вдруге переміг Денвер у НБА

Команди провели рівну першу чверть, в якій по черзі виходили вперед. У другій чверті ситуація не змінилася, хоча саме Вашингтон здебільшого був у ролі того, хто наздоганяє. Та саме Візардс пішли на велику перерву з перевагою +2.

У середині третьої 12-хвилинки господарі почали нарощувати перевагу, яка перед останньою чвертю вже складала 17 очок.

Як Міннесота не старалася, однак відіграти таку перевагу їй не вдалося.

Український бігмен Олексій Лень провів на паркеті 19 хвилин. Українець набрав 10 очок, здійснив 4 підбирання та 4 блок-шота.

Вашингтон – Міннесота відеоогляд