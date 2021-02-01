В ночь с 31 января на 1 февраля Вашингтон Алексея Леня сыграл против Бруклина. Клуб украинца благодаря невероятному камбеку вырвал победу.

Источник: 24 канал

В очередном туре регулярного чемпионата НБА Вашингтон обыграл Бруклин – 149:146. Команды показывали на площадке довольно одинаковый уровень баскетбола– 28:38, 37:33, 36:37, 48:38.

Читайте также: Детройт проиграл в НБА, Михайлюк провел невыразительный матч

Камбэк Вашингтона

Именно благодаря последней четверти клуб украинца Алексея Леня вырвал важную победу. Сумасшедший камбэк удался Вашингтону. За 12,3 секунды до конца решающей четверти клуб Леня уступал 5 очками.

Тогда за дело взялись Брэдли Бил и Расселл Вестбрук, они с интервалом в 4 секунды своими бросками вывели команду вперед.

Лень провел на площадке 4 минуты и 19 секунд. За это время украинский баскетболист набрал лишь 2 очка, также Алексей отметился 1-й потерей и 1-м фолом.

Эта победа прервала 4-матчевую проигрышную серию Вашингтона в сезоне. Для них эта победа стала 4-й в чемпионате при 12 поражениях, но сейчас клуб Леня занимает лишь 14 место среди 15 команд Восточной конференции.

Следующий матч Вашингтон сыграет 3 февраля против Портленда.

Вашингтон – Бруклин видеообзор