У ніч з 31 січня на 1 лютого Вашингтон Олексія Леня зіграв проти Брукліна. Клуб українця завдяки неймовірному камбеку вирвав перемогу.

Джерело: 24 канал

У черговому турі регулярного чемпіонату НБА Вашингтон обіграв Бруклін – 149:146. Команди показували на майданчику доволі однаковий рівень баскетболу – 28:38, 37:33, 36:37, 48:38.

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Камбек Вашингтона

Саме завдяки останній чверті клуб українця Олексія Леня вирвав важливу перемогу. Божевільний камбек вдався Вашингтону. За 12,3 секунди до кінця вирішальною чверті клуб Леня поступався 5 очками.

Тоді за справу взялись Бредлі Біл і Расселл Вестбрук, вони з інтервалом у 4 секунди своїми кидками вивели команду вперед.

Лень провів на майданчику 4 хвилини та 19 секунд. За цей час український баскетболіст набрав лише 2 очки, також Олексій відзначився 1-ю втратою та 1-м фолом.

Ця перемога перервала 4-матчеву програшну серію Вашингтона у сезоні. Для них ця звитяга стала 4-ю у чемпіонаті при 12 поразках, але зараз клуб Леня посідає лише 14 місце серед 15 команд Східної конференції.

Наступний матч Вашингтон зіграє 3 лютого проти Портленда.

Вашингтон – Бруклін відеоогляд