В ночь с 30 на 31 января Детройт на выезде уступил Холден Стейт в регулярном чемпионате НБА. Святослав Михайлюк провел невыразительный матч за гостей.

Источник: 24 канал

Детройт практически не имел шансов одержать победу и уступил сопернику во всех четвертях – 118:91 (29:17, 35:28, 30:23, 24:23).

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Поражение клуба Михайлюка

Для клуба украинца Святослава Михайлюка это поражение стало уже 15-м в сезоне в НБА. Детройт продолжает оставаться на дне таблицы Восточной конференции – 14 позиция среди 15 команд.

Михайлюк провел на площадке 9 минут и 25 секунд. За это время украинец набрал только 3 пункта, сделал 1 передачу и 1 потерю.

Следующий поединок Детройт проведет на выезде 2 февраля против Денвера.

Холден Стэйт – Детройт видеообзор