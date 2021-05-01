Кливленд – Вашингтон 93:122 (30:35, 22:23, 16:33, 25:31)

На протяжении всей встречи преимуществом на площадке владели гости. Украинский центровой Алексей Лень присоединился к победе Вашингтона.

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Украинец провел на паркете 13 минут 26 секунд. За это время баскетболист набрал 4 очка, сделал 5 подборов, один перехват и такое же количество блок-шотов.

Лень провел не слишком убедительный матч, но его команде удалось одержать уверенную победу. Это 10-й успех в последних 11 встречах. Победа стала 29-той в сезоне НБА при 34-х поражениях. Вашингтон занимает 10 место в Восточной конференции. Их соперник Кливленд располагается на 13 позиции в этой же конференции.

Следующую игру Вашингтон проведёт 2 мая против Далласа.

Кливленд – Вашингтон видеообзор