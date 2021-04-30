Оклахома-Сити – Нью-Орлеан 95:109 (20:31, 23:29 25:19, 27:30)

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В первой четверти на паркете шла равная борьба, но гости все-таки ушли в небольшой отрыв +11. В следующей 12-минутке Оклахома сравняла счет и даже вышла вперед.

Однако Нью-Орлеану удалось выиграть четверть и уйти на перерыв при преимуществе в 17 очков.

В третьей 12-минутке Нью-Орлеан удержал преимущество, хотя Оклахома несколько сократила отрыв. Последнюю четверть выиграл также Нью-Орлеан и уверенно одолел Оклахому.

Михайлюк провел на площадке 18 минут, набрал 12 очков, сделал 1 подбор. Михайлюк реализовал 2 из двух двухочковых, 2 из пяти трехочковых и оба штрафных.

Оклахома-Сити – Нью-Орлеан