Клівленд – Вашингтон 93:122 (30:35, 22:23, 16:33, 25:31)

Протягом усієї зустрічі перевагою на майданчику володіли гості. Український центровий Олексій Лень долучився до звитяги Вашингтона.

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Українець провів на паркеті 13 хвилин 26 секунд. За цей час баскетболіст набрав 4 очки, зробив 5 підбирань, одне перехоплення та таку ж кількість блок-шотів.

Лень провів не надто переконливий матч, але його команді вдалось здобути впевнену перемогу. Це 10-й успіх в останніх 11 зустрічах. Звитяга стала 29-тою у сезоні НБА при 34-х поразках. Вашингтон посідає 10 місце у Східній конференції. Їх суперник Клівленд розташовується на 13 позиції у цій же конференції.

Наступну гру Вашингтон проведе 2 травня проти Далласа.

Клівленд – Вашингтон відеоогляд