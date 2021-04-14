Михайлюк сыграл более 22 минут за Оклахому в матче против Юты. И набрал всего пять очков. Но этого оказалось достаточно, чтобы всего за карьеру в НБА набрать 1021 очко. И подняться на четвертое место в списке самых результативных украинцев в НБА. Он обошел Александра Волкова, у которого 1019 очков.

Напомним Легендарный украинский баскетболист Волков включен в Зал славы ФИБА

Лидирует в этом рейтинге Алексей Лень. Недавно он первым из украинцев набрал 4000 очков за карьеру в НБА. По состоянию на 14 апреля 2021 года в его активе 4009 очков.

Выше Михайлюка также разместились Виталий Потапенко (3995 очков) и Станислав Медведенко (1390).

Михайлюк был выбран под 47-м номером на драфте НБА в 2018 году Лос-Анджелес Лейкерс. Но в этом же сезоне впоследствии был обменян в Детройт Пистонс. В этой команде он провел и сезон 2019/2020. Но посреди сезона 2021/2021 его обменяли в Оклахому-Сити Тандер.