Вашингтон с Ленем проиграл Бостону с разницей в одно очко: видео матча НБА
Бостон в ночь с 28 февраля на 1 марта провел домашний матч против Вашингтона в НБА. Гости с Алексеем Ленем уступили сопернику с разницей в одно очко.
Источник:24 канал
Вашингтон владел преимуществом в двух последних четвертях, но потерпел досадное поражение от Бостона.
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Бостон – Вашингтон 110:109 (33:28, 27:27, 19:21, 32:34.
Время в игре получил украинский центровой Алексей Лень. Баскетболист провел на площадке 7 минут 19 секунд, за это время он набрал 4 очка, сделал 1 передачу. Также на его счету один блок-шот и такое же количество перехватов.
Украинец стал пятым по результативности в составе Вашингтона. Лучшим игроком матча стал Брэдли Бил, набравший 46 пунктов.
Это поражение стало для клуба Леня уже 19-м в сезоне НБА при 13 победах. Вашингтон идет лишь на 12 месте среди 15 команд в таблице Восточной конференции. Их соперник Бостон располагается на 6-й строчке.
Бостон – Вашингтон видеообзор
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