Бостон у ніч з 28 лютого на 1 березня провів домашній матч проти Вашингтона в НБА. Гості з Олексієм Ленем поступились супернику з різницею в одне очко.

Вашингтон володів перевагою у двох останніх чвертях, але зазнав прикрої поразки від Бостона.

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Бостон – Вашингтон 110:109 (33:28, 27:27, 19:21, 32:34.

Свій час у грі отримав український центровий Олексій Лень. Баскетболіст провів на майданчику 7 хвилин 19 секунд, за цей час він набрав 4 очки, зробив 1 передачі. Також на його рахунку один блок-шот та така ж кількість перехоплень.

Українець став п'ятим за результативністю у складі Вашингтона. Найкращим гравцем матчу став Бредлі Біл, який набрав 46 пунктів.

Ця поразка стала для клубу Леня вже 19-ю у сезоні НБА при 13 перемогах. Вашингтон йде лише на 12 місці серед 15 команд у таблиці Східної конференції. Їх суперник Бостон розташовується на 6-й сходинці.\

Наступний матч Вашингтона запланований на 3 березня. Клуб Леня зустрінеться на власному паркеті з Мемфісом.

Бостон – Вашингтон відеоогляд