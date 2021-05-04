Вашингтон – Индиана 154:141 (36:31, 46:35, 40:36, 32:39)

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С первой четверти Вашингтон владел инициативой: хозяева паркета вели в счете, однако Индиана всякий раз сокращала счет.

Во второй 12-минуте Уизардс ушли в отрыв +16. После большого перерыва преимущество Вашингтона достигало уже 23 очков, поэтому последняя четверть была формальностью.

Вашингтон удержал результативную победу, которая позволяет команде оставаться на последнем проходном месте в плей-офф. Визардс на 10 строчке.

Украинский баскетболист Вашингтона Алексей Лень вышел в стартовой пятерке своей команды и провел на паркете 17 минут и 3 секунды.

За это время центровой набрал 12 очков (4/4 двухочковых, 4/5 штрафных), а также совершил 2 подбора и 1 перехват. В его пассиве 3 фола.

Вашингтон – Индиана видеообзор