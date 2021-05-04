Вашингтон – Індіана 154:141 (36:31, 46:35, 40:36, 32:39)

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Від першої чверті Вашингтон володів ініціативою: господарі паркету вели в рахунку, однак Індіана щоразу скорочувала рахунок.

У другій 12-хвилині Візардс пішли у відрив +16. Після великої перерви перевага Вашингтона сягала вже 23 очок, тому остання чверть була формальністю.

Вашингтон втримав результативну перемогу, яка дозволяє команді утримувати останнє прохідне місце в плей-офф раунд. Візардс на 10 сходинці.

Український баскетболіст Вашингтона Олексій Лень вийшов у стартовій п'ятірці своєї команди і провів на паркеті 17 хвилин і 3 секунди.

За цей час центровий набрав 12 очок (4/4 двоочкових, 4/5 штрафних), а також здійснив 2 підбирання та 1 перехоплення. У його пасиві 3 фоли.

Вашингтон – Індіана відеоогляд