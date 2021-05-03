Эффектный данк Михайлюка

В десятку вошел слэм-данк Святослава Михайлюка за Оклахому в проигранном матче против Финикса. В рейтинге Михайлюк разместился на 8 строчке.

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Михайлюк продавил нескольких соперников из Финикса и эффектно забросил мяч.

Также в топ-10 попали моменты с участием разыгрывающего Шарлотт Ламело Болла, эффектный путбек-данк Блейка Гриффина из Бруклина и решающее попадание Бена Симмонса из Филадельфии.

Топ-10 моментов в НБА

  • Отметим, что Михайлюк провел на площадке 15 минут в матче Оклахомы против Финикса. За отведенное время украинец набрал 7 очков.
  • Оклахома сыграла 65 матчей в регулярном чемпионате и находится на 13 строчке. Команда Михайлюка рискует не сыграть в раунде плей-офф.