Эффектный данк Михайлюка

В десятку вошел слэм-данк Святослава Михайлюка за Оклахому в проигранном матче против Финикса. В рейтинге Михайлюк разместился на 8 строчке.

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Михайлюк продавил нескольких соперников из Финикса и эффектно забросил мяч.

Также в топ-10 попали моменты с участием разыгрывающего Шарлотт Ламело Болла, эффектный путбек-данк Блейка Гриффина из Бруклина и решающее попадание Бена Симмонса из Филадельфии.

Топ-10 моментов в НБА