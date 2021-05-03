Эффектный данк Михайлюка
В десятку вошел слэм-данк Святослава Михайлюка за Оклахому в проигранном матче против Финикса. В рейтинге Михайлюк разместился на 8 строчке.
Смотрите также Оклахома Михайлюка потерпела очередное поражение в НБА: видео
Михайлюк продавил нескольких соперников из Финикса и эффектно забросил мяч.
Также в топ-10 попали моменты с участием разыгрывающего Шарлотт Ламело Болла, эффектный путбек-данк Блейка Гриффина из Бруклина и решающее попадание Бена Симмонса из Филадельфии.
Топ-10 моментов в НБА
- Отметим, что Михайлюк провел на площадке 15 минут в матче Оклахомы против Финикса. За отведенное время украинец набрал 7 очков.
- Оклахома сыграла 65 матчей в регулярном чемпионате и находится на 13 строчке. Команда Михайлюка рискует не сыграть в раунде плей-офф.