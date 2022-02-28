Ваши аплодисменты не для меня, а для всего народа и воинов, защищающих Украину – Яремчук

В матче против Витории Роман Яремчук впервые примерил капитанскую повязку Бенфики. Украинский форвард поблагодарил всех за поддержку в сложное для его страны время.

Яремчук: Этот момент украинский народ будет помнить всю жизнь

Португальская Бенфика поддержала украинского легионера во времена, когда его родная страна страдает от нападения российских кафиров. После поединка Роман Яремчук выразил благодарность болельщикам и команде.

Как это было Фанаты устроили овации Яремчуку: Роман не сдержал слез на фоне флагов Украины – видео

На своей странице в инстаграмме украинец поблагодарил всю Украину. Вспомнил футболист момент выхода на поле. На руку Романа надели капитанскую повязку, а выход на поле сопровождался безумными овациями фанатов.

Яремчук похлопал трибунам в ответ, а на его глазах были слезы. Футболист отметил, что эти аплодисменты не для него, а для украинского народа, воинам, защищающим Украину от России.

Дорогие болельщики Бенфики, партнеры по команде, персонал, руководство и просто народ Португалии. Вся Украина говорит вам спасибо, что вы нас поддерживаете. Этот момент украинский народ будет помнить всю жизнь. Ваши аплодисменты не для меня, ваши аплодисменты для всего народа и воинов, которые защищают мою семью, моих друзей и всю Украину,

– написал нападающий.



Яремчук поблагодарил за поддержку / Фото с инстаграммы футболиста

Бенфика одержала победу со счетом 3:0. Яремчук вышел на футбольное поле во втором тайме, но не отличился результативными действиями.

26-летний нападающий отыграл за "орлов" 33 матча, в которых забил 8 голов и сделал 6 ассистов.

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