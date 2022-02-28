Яремчук: Цей момент український народ буде пам'ятати все життя

Португальська Бенфіка підтримала українського легіонера у часи, коли його рідна країна потерпає від нападу російських окупантів. Після поєдинку Роман Яремчук висловив слова подяки уболівальникам та команді.

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На своїй сторінці в інстаграмі українець подякував від усієї України. Пригадав футболіст момент виходу на поле. На руку Романа одягнули капітанську пов'язку, а вихід на поле супроводжувався шаленими оваціями фанатів.

Яремчук поплескав трибунам у відповідь, а на його очах були сльози. Футболіст зазначив, що ці оплески не для нього, а для українського народу, воїнам, які боронять Україну від Росії.

Дорогі вболівальники Бенфіки, партнери по команді, персонал, керівництво і просто народ Португалії. Вся Україна говорить вам дякую те, що ви нас підтримуєте. Цей момент український народ буде пам'ятати все життя. Ваші оплески не для мене, ваші оплески для всього народу і воїнів, які захищають мою сім'ю, моїх друзів і всю Україну,

– написав нападник.



Яремчук подякував за підтримку / Фото з інстаграму футболіста

Бенфіка здобула перемогу з рахунком 3:0. Яремчук вийшов на футбольне поле у другому таймі, але не відзначився результативними діями.

26-річний нападник відіграв за "орлів" 33 матчі, у яких забив 8 голів та зробив 6 асистів.

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