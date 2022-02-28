Как это было Фанаты устроили овации Яремчуку: Роман не сдержал слез на фоне флагов Украины – видео


Яремчук поблагодарил за поддержку / Фото с инстаграммы футболиста

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