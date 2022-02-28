Португальская Бенфика поддержала украинского легионера во времена, когда его родная страна страдает от нападения российских кафиров. После поединка Роман Яремчук выразил благодарность болельщикам и команде.

Как это было Фанаты устроили овации Яремчуку: Роман не сдержал слез на фоне флагов Украины – видео

На своей странице в инстаграмме украинец поблагодарил всю Украину. Вспомнил футболист момент выхода на поле. На руку Романа надели капитанскую повязку, а выход на поле сопровождался безумными овациями фанатов.

Яремчук похлопал трибунам в ответ, а на его глазах были слезы. Футболист отметил, что эти аплодисменты не для него, а для украинского народа, воинам, защищающим Украину от России.