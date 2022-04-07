Слободян: На ​​месте парковки автобуса найден снаряд

Президент киевской команды заверил, что стадион клуба уцелел. Также на территории базы есть бомбоубежище, где пряталось много местных.

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"Оболонь-Арена", слава богу, стоит. Там, в подземном паркинге, было оборудовано бомбоубежище, и многие там скрывались. В кафе на стадионе постоянно кормят тех, кто в этом нуждается,

– сказал Слободян.

Тренировочная база игроков расположена в Буче. Орки успели побывать и там.

"К сожалению, там эти варвары тоже побывали. Заехали танком на территорию, уничтожив металлический забор, ограбили раздевалки. На месте парковки автобуса найден снаряд, который, кажется, не разорвался. Поля визуально не повреждены, но подробно осмотреть их пока не удалось". Там могут быть мины, растяжки, нужно подождать заключения инженерной службы", – отметил президент Оболони.



Рашисты заехали на территорию базы в Буче / Фото Команда №1



Орки уничтожили металлический забор / Фото Команда №1

К слову. Оболонь с сезона 2015 – 2016 выступает в первой лиге чемпионата Украины. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.