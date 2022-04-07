Слободян: На місці паркування автобусу знайдено снаряд

Президент київської команди запевнив, що стадіон клубу вцілів. Також на території бази є бомбосховище, де переховувалося багато місцевих.

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"Оболонь-Арена", слава богу, стоїть. Там, у підземному паркінгу, було обладнано бомбосховище, і багато людей там переховувалися. В кафе на стадіоні весь час годують тих, хто цього потребує,

– сказав Слободян.

Тренувальна база гравців розташована в Бучі. Орки встигли побувати й там.

"На жаль, там ці варвари теж побували. Заїхали танком на територію, знищивши металевий паркан, пограбували роздягальні. На місці паркування автобусу знайдено снаряд, який, здається, не розірвався. Поля візуально не пошкодженні, але детально оглянути їх поки що не вдалося. Там можуть бути міни, розтяжки, треба почекати висновки інженерної служби", – зазначив президент Оболоні.



Рашисти заїхали на територію бази у Бучі / Фото Команда №1



Орки знищили металевий паркан / Фото Команда №1

До слова. Оболонь з сезону 2015-16 виступає в першій лізі чемпіонату України. Команда посідає четверту сходинку в турнірній таблиці.