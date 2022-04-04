Два снаряда попали в тренировочный комплекс Шахтера

Тренировочный комплекс Шахтера подвергся обстрелам во время боев под Киевом. Об этом сообщили на сайте "горняков".

К стати Вслед за Динамо: Шахтер получил разрешение на выезд из Украины

Один из снарядов попал в тренировочное поле, еще один – в помещение с экипировкой.



Последствия "визита" россиян / Фото с сайта Шахтера

Взрывотехники ГСЧС вчера разминировали дороги, ведущие к территории комплекса "Святошин". Доступ к инфраструктуре уже возобновлен.



Путинская орда уничтожает нашу спортивную инфраструктуру / Фото с сайта Шахтера

Донецкий Шахтер получил разрешение на выезд футболистов из Украины. Цель клуба: сыграть благотворительные матчи с топ-командами Европы.

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал, что игрокам было предоставлено специальное разрешение для выезда за границу.

В ближайшее время команда отправится в Стамбул. В Турции "горняки" будут готовиться к первому товарищескому матчу.

Первыми соперниками донецкой команды станут турецкие Бешикташ и Фенербахче. Поединки пройдут в Турции 13 и 19 апреля соответственно.

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