На этот раз у пары более серьезные проблемы: жена Икарди Ванда Нара услышала страшный диагноз

В семье Мауро Икарди снова царит отрицательная атмосфера. Однако на этот раз возникли проблемы с состоянием здоровья пассии футболиста.

У Ванды Нары обнаружили лейкемию. У Мауро Икарди снова нет времени думать о футболе.

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Чрезвычайно серьезные проблемы

Жена игрока ПСЖ попала в больницу, где услышала страшную правду. Ванде Наре диагностировали лейкемию, то есть злокачественное заболевание кроветворной системы. Сначала вечером 12 июля пассия Мауро Икарди попала в медицинский центр с жалобами на сильную боль в животе, после чего была госпитализирована. Ничего не предвещало серьезной беды, поскольку результаты анализов не были плохими, однако все изменилось 14 июля. Ванду перевели в частную больницу в Буэнос-Айресе (Аргентина), где и диагностировали лейкемию.

Мауро Икарди же в свою очередь сразу бросился придумывать план действий, чтобы помочь своей половинке. Когда форвард французского гранда узнал болезни Ванды, он решил отправить любимую на лечение в Италию, где семья проживала длительное время. Стоит отметить, что у Мауро Икарди и Ванды Нары две общие дочери, а также они вместе воспитывают троих мальчиков от первого брака женщины.

Скандальная история любви Икарди и Ванды

Супружеская пара начала свой путь в 2013 году. Тогда Ванда со скандалом ушла к Икарде от другого аргентинца Макси Лопеса, еще долго потом критиковавшего молодого игрока. Впоследствии, в 2015 году Нара стала агентом Мауро, а в 2019-м именно она организовала перспективному футболисту переход в ПСЖ. В этот период Икарди решил нанести на свое тело тату с изображением любимой.

Однако цветочный период у пары закончился в 2021 году, поскольку Нара начала подозревать Икарди в измене. Ванда наняла детективов, нашедших переписку футболиста с другой девушкой. Мауро отрицал все обвинения в его сторону. Нара же удалила все общие фото с аргентинцем, щеголяла фотографиями руки без кольца и написала на своей странице в инстаграмм: "Ты разрушил еще одну семью ради проститутки". Тогда бывший Ванди Макси Лопес получил хорошую возможность порадовать и опубликовал фразу: "А вы верите в карму?".

Из-за стресса Икарди начал пропускать тренировки и решил пойти в более "простой клуб", чтобы иметь возможность концентрироваться на отношениях.

Как результат – трансфер в Галатасарай. Потом появилась информация о том, что Ванда нашла себе другого. Им оказался рэпер L-Gante, с которым она снялась в клипе с ним в постели. Сразу после увиденного Икарди решил улететь в Аргентину, чтобы выяснить отношения с Вандой.

Но вот конец такого скандала стал для всех неожиданным. Мало кто мог подумать, однако пара нашла общий язык и забыла обо всех проблемах.

Аргентинец хоть и принадлежит ПСЖ, однако прошлый сезон провел на правах аренды в Галатасарае, за который отыграл 26 матчей, забил 23 гола и отдал 8 ассистов. В турецкий коллектив Икарди отправился как раз из-за любовных проблем с Вандой, поскольку Мауро хотел выступать в том коллективе, в котором он сможет совмещать личную жизнь и футбол.