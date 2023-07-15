У Ванди Нари виявили лейкемію. Мауро Ікарді знову не має часу думати про футбол.

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Надзвичайно серйозні проблеми

Дружина гравця ПСЖ потрапила до лікарні, де почула страшну правду. Ванді Нарі діагностували лейкемію, тобто злоякісне захворювання кровотворної системи. Спершу, ввечері 12-го липня, пасія Мауро Ікарді потрапила до медичного центру зі скаргами на сильний біль у животі, після чого була госпіталізована. Нічого не передбачало серйозної біди, оскільки результати аналізів не були поганими, проте все змінилося 14-го липня. Ванду перевели до приватної лікарні в Буенос-Айресі (Аргентина), де їй і діагностували лейкемію.

Мауро Ікарді ж у свою чергу відразу кинувся вигадувати план дій, аби допомогти своїй половинці. Коли форвард французького гранду дізнався про хворобу Ванди, він вирішив відправити кохану на лікування до Італії, де сім'я проживала тривалий час. Варто відзначити, що у Мауро Ікарді та Ванди Нари двоє спільних дочок, а також вони разом виховують трьох хлопчиків від першого шлюбу жінки.

До речі. Аргентинець хоч і належить ПСЖ, проте минулий сезон провів на правах оренди у Галатасараї, за який відіграв 26 матчів, забив 23 голи та віддав 8 асистів. У турецький колектив Ікарді відправився якраз через любовні проблеми з Вандою, оскільки Мауро хотів виступати у тому колективі, в якому він зможе поєднувати особисте життя та футбол.

Скандальна історія кохання Ікарді та Ванди