У Ванды Нары обнаружили лейкемию. У Мауро Икарди снова нет времени думать о футболе.

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Чрезвычайно серьезные проблемы

Жена игрока ПСЖ попала в больницу, где услышала страшную правду. Ванде Наре диагностировали лейкемию, то есть злокачественное заболевание кроветворной системы. Сначала вечером 12 июля пассия Мауро Икарди попала в медицинский центр с жалобами на сильную боль в животе, после чего была госпитализирована. Ничего не предвещало серьезной беды, поскольку результаты анализов не были плохими, однако все изменилось 14 июля. Ванду перевели в частную больницу в Буэнос-Айресе (Аргентина), где и диагностировали лейкемию.

Мауро Икарди же в свою очередь сразу бросился придумывать план действий, чтобы помочь своей половинке. Когда форвард французского гранда узнал болезни Ванды, он решил отправить любимую на лечение в Италию, где семья проживала длительное время. Стоит отметить, что у Мауро Икарди и Ванды Нары две общие дочери, а также они вместе воспитывают троих мальчиков от первого брака женщины.

Кстати говоря. Аргентинец хоть и принадлежит ПСЖ, однако прошлый сезон провел на правах аренды в Галатасарае, за который отыграл 26 матчей, забил 23 гола и отдал 8 ассистов. В турецкий коллектив Икарди отправился как раз из-за любовных проблем с Вандой, поскольку Мауро хотел выступать в том коллективе, в котором он сможет совмещать личную жизнь и футбол.

Скандальная история любви Икарди и Ванды