Форвард Динамо на вершине: кто выиграл гонку бомбардиров УПЛ-2023/24

25 мая 2024, 20:00
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Завершился чемпионат Украины по футболу сезона 2023/24 среди команд элитного дивизиона. Определились триумфаторы и неудачники турнира.

По итогу чемпионата Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24 определился лучший бомбардир соревнований. Им стал форвард Динамо Владислав Ванат, пишет 24 Канал.

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Ванат – лучший бомбардир УПЛ

22-летний нападающий "бело-синих" забил 14 голов в 25 поединках. Отметим, что в последнем туре динамовцы обошлись без помощи главного бомбардира.

В тройку лучших голеадоров УПЛ вошли Виталий Буяльский (Динамо) и Даниил Сикан (Шахтер). Они забили по 10 мячей, но капитану "бело-синих" для этого понадобилось меньше поединков.

По 9 мячей забили: Александр Филиппов (Днепр-1), Эдуардо Герреро (Заря), Алексей Гуцуляк (Днепр-1) и Олег Кожушко (Кривбасс).

У трех исполнителей по 8 забитых голов: Андрея Ярмоленко (Динамо), Илья Квасницы (Рух) и Андрея Штогрина (Черноморец).

Интересно. В сезоне 2022/23 лучшим бомбардиром стал Артем Довбик, забивший 24 гола в 30 матчах. Тогда форвард защищал цвета Днепра-1.

Топ-10 лучших бомбардиров УПЛ сезона-2023/24

  1. Владислав Ванат (Динамо) – 14
  2. Виталий Буяльский (Динамо) – 10
  3. Даниил Сикан (Шахтер) – 10
  4. Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 9
  5. Эдуардо Герреро (Заря) – 9
  6. Александр Филиппов (Днепр-1) – 9
  7. Олег Кожушко (Кривбасс) – 9
  8. Андрей Ярмоленко (Динамо) – 8
  9. Андрей Штогрин (Черноморец) – 8
  10. Илья Квасница (Рух) – 8

Что известно о Ванате

  • Владислав Ванат родился 4 января 2002 года в Каменец-Подольском. Первые шаги в футболе делал в ДЮСШ-2 родного города.
  • Начиная с 2015 года находится в системе Динамо. Играл за юношеские и молодежные команды "бело-синих".
  • За первую команду Владислав дебютировал 9 мая 2021 года в поединке против Колоса. После этого провел полгода на правах аренды в одесском Черноморце, а затем вернулся в столичный клуб.
  • На счету Ваната 27 голов в 67 матчах за Динамо, а также 13 голевых передач.
  • Трансферная стоимость форварда составляет 7 миллионов евро.
Автор: Сергій Шаховець