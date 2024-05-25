Форвард Динамо на вершине: кто выиграл гонку бомбардиров УПЛ-2023/24

Завершился чемпионат Украины по футболу сезона 2023/24 среди команд элитного дивизиона. Определились триумфаторы и неудачники турнира.

По итогу чемпионата Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24 определился лучший бомбардир соревнований. Им стал форвард Динамо Владислав Ванат, пишет 24 Канал.

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Ванат – лучший бомбардир УПЛ

22-летний нападающий "бело-синих" забил 14 голов в 25 поединках. Отметим, что в последнем туре динамовцы обошлись без помощи главного бомбардира.

В тройку лучших голеадоров УПЛ вошли Виталий Буяльский (Динамо) и Даниил Сикан (Шахтер). Они забили по 10 мячей, но капитану "бело-синих" для этого понадобилось меньше поединков.

По 9 мячей забили: Александр Филиппов (Днепр-1), Эдуардо Герреро (Заря), Алексей Гуцуляк (Днепр-1) и Олег Кожушко (Кривбасс).

У трех исполнителей по 8 забитых голов: Андрея Ярмоленко (Динамо), Илья Квасницы (Рух) и Андрея Штогрина (Черноморец).

В сезоне 2022/23 лучшим бомбардиром стал Артем Довбик, забивший 24 гола в 30 матчах. Тогда форвард защищал цвета Днепра-1.

Топ-10 лучших бомбардиров УПЛ сезона-2023/24

Владислав Ванат (Динамо) – 14 Виталий Буяльский (Динамо) – 10 Даниил Сикан (Шахтер) – 10 Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 9 Эдуардо Герреро (Заря) – 9 Александр Филиппов (Днепр-1) – 9 Олег Кожушко (Кривбасс) – 9 Андрей Ярмоленко (Динамо) – 8 Андрей Штогрин (Черноморец) – 8 Илья Квасница (Рух) – 8

Что известно о Ванате