Так выразился наставник сборной Сенегала Алиу Сиссе. Он отметил, что из-за травмы сенегальца огорчены не только они.

Мы говорим не только о сенегальцах. Расстроены все люди в мире, вся футбольная семья. Мне звонили по телефону со словами поддержки со всего мира. Мане представляет не только Сенегал, а весь африканский континент,

– сказал наставник сборной Сенегала.

Он добавил, что Садио будет не хватать. Однако в составе сборной еще много опытных футболистов, которые возьмут на себя роль лидеров.

"Все тренеры строят игру своей команды вокруг сильнейшего игрока. Мы – не исключение, но принимаем вызов", – подчеркнул Сиссе.

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В первом матче на Мундиале Сенегал сыграет с Нидерландами. Капитан "Оранье" Вирджил ван Дейк поддержал своего бывшего партнера по "Ливерпулю".

Я разговаривал со своим бывшим одноклубником. Как друг, я просто хотел знать, как он. Это трудно. Сенегалу его не будет хватать, но надеюсь Нидерланды получат немного пользы от этого,

– рассказал нидерландец.

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Матч Сенегала против Нидерландов состоится 21 ноября в 18.00. Это будет второй поединок группы А. В первом, в матче-открытии, Эквадор обыграл Катар со счетом 2:0.