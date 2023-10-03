Пока у Шапаренко в карьере наступила темная полоса. Николай только в начале мая 2023-го вернулся в игру после ориентировочно 8-месячного перерыва, который пошел на операцию и возобновление футболиста после разрыва "крестов".

Вот так Требуются космические деньги, – Трубин назвал футболиста, которому будет сложно покинуть Шахтер

Преследуют травмы

В сентябре полузащитник Динамо снова вылетел из обоймы из-за очередного повреждения, которое получил в расположении сборной Украины. Из-за нее он не сможет помочь команде Сергея Реброва и в октябрьских поединках по отбору к Евро-2024.

Известный комментатор и блогер Виктор Вацко назвал срок возвращения Шапаренко на футбольное поле. Ожидается, что Николай вернется в общую группу киевлян после матчей национальных команд в октябре.

Любопытно! За спиной Шапаренко уже 28 матчей за сборную Украины (1 мяч).

Между травмами Шапаренко успел провести 7 матчей в этом сезоне-2023/2024 в футболке "бело-синих", в которых даже забил один гол и отдал один ассист.

Отметим, что еще до перерыва в чемпионате Динамо проведет выездной поединок против житомирского Полесья. После чего сборники примут курс в чешскую Прагу, где уже 8 октября свой сбор начинает главная команда страны. Напомним, что 14 октября украинцы примут Северную Македонию, а уже 17 октября сыграют на выезде против Мальты.

Уже после октябрьских матчей "сине-желтых" первым соперником Динамо будет Днепр-1. Для киевлян это будет домашняя встреча, как состоится 21 октября. Не исключено, что уже в этом поединке Шапаренко попадет в заявку "бело-синих", если все пойдет, как надо.