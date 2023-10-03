Мова йде про гру іспанської Сегунди, у якій Вальядолід приймав Бургос. Вже у першому таймі господарі фактично гарантували собі перемогу, зробивши комфортну перевагу у два голи – 2:0, повідомляє 24 Канал.

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Рідкісний гол у сучасному футболі

Особливої уваги заслуговує друге взяття воріт від господарів, які заробили право на кутовий наприкінці першого тайму. Стандарт взявся виконувати Мончу, який вирішив перехитрити усіх на футбольному полі.

Колишній футболіст Барселони здійснив прямий удар по воротах Бургоса. Голкіпер гостей не очікував такого рішення від суперника, тому дещо вийшов із лінії воріт. М'яч закрутився прямо у сітку воріт Бургоса.

Такі красиві "сухі листи" не так вже й часто можна побачити у сучасному футболі.

Відео "сухого лист" Мончу

Відзначимо, що для Мончу це взяття воріт суперника стало другим у поточному сезоні-2023/2024. 24-річний іспанський півзахисник провів у цьому сезоні за Вальядолід 8 поєдинків, у яких не лише забивав, а й одного разу результативно асистував на партнера по команді.

Мончу до переходу у Вальядолід, за який виступає із липня 2022-го, пограв у структурі Мальорки, Барселони, Жирони та Гранади.

По ходу другого тайму м'яч втретє побував у воротах гостей, які не спромоглись бодай на гол престижу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Вальядоліда 3:0.

Нинішній клуб Мончу із 13 балами йде на сьомій позиції у турнірній таблиці.