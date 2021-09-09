Валиуллин провалил допинг-тест: какое наказание ожидает Казахстан после матча с Украиной

Игрок сборной Казахстана Руслан Валиуллин подозревается в употреблении допинга. Об этом стало известно после матча, в котором сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной 2:2, а Валлиулин отметился дублем.

О положительном тесте допинг-пробы Валиуллина стало известно 8 сентября. 9 сентября информацию о начале расследования против футболиста сообщили в его клубе Тобол.

Там же отметили, что о положительном допинг-тесте футболист узнал 2 сентября, когда направлялся со сборной Казахстана в Финляндию. Произошло это на следующий день после матча Казахстан – Украина, в котором Валиуллин отметился дублем. При этом второй гол он забил на последней компенсированной минуте матча, принеся сборной Казахстана ничью.

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Пробы у Валиуллина принимали 12 августа после матча квалификации Лиги конференций против Жилины. В этой игре Тобол был разгромлен 5:0 и вылетел из турнира.

Учитывая, что сообщение о проваленном допинг-тесте Валиуллин получил уже после матча против Украины, то результат этой игры пересмотрен не будет.

Также стоит отметить, что о начале расследования против Валлиулина в Федерации футбола Казахстана должны были знать уже 2 сентября, когда результаты получил сам игрок. Поэтому его и не выпустили на матч против Финляндии 4 сентября. Только 6 сентября на сайте КФФ появилась информация, что у Валиуллина мышечная травма, которую он получил еще в матче против Украины, и якобы именно из-за нее он не сыграет против Боснии и Герцеговины. Однако до этого о повреждении игрока не писали.