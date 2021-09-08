Руслан Валиуллин сыграл весь матч против сборной Украины. На 74-й минуте он впервые сравнял счет в матче. А после того, как Сикан вывел сборную Украины вперед на 90+3 минуте, принес своей команде победу голом на 90+6 минуте. Именно Валиуллина признали лучшим игроком 4 тура отбора на ЧМ-2022.

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Однако уже в двух следующих матчах Валиуллин не сыграл. Он пропустил как матч против Финляндии, так и против Боснии и Герцеговины. В Казахстанской федерации футбола заявили, что в матче против Украины Валиуллин получил мышечную травму, поэтому и пропустил эти матчи.

Однако местный журналист Айдын Кожахмет заявил, что у Валиуллина обнаружили допинг.

"Защитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это произошло, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошлом матче с Боснией. Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, все плохо", – написал Айдын Кожахмет.

Стоит отметить, что если в пробе Валиуллина будет обнаружен допинг, то футболиста ожидает дисквалификация. На результат матча Казахстан – Украина это никак не повлияет.