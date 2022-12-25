Мировое признание украинца: Лобановский попал в топ-25 тренеров в истории футбола

Легендарный украинский тренер Валерий Лобановский оказался в списке лучших специалистов за всю историю футбола. В рейтинг 50-ти также попал еще один бывший наставник киевского Динамо.

Портал 90min опубликовал список 50 лучших тренеров в истории футбола. В перечень легенд попали два бывших наставника "бело-синих".

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Лидером списка является шотландец Алекс Фергюсон. Также в топ-3 попали итальянец Арриго Сакки и нидерландец Ринус Михелс.

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Валерий Лобановский занял почетное 24 место. Приятно, что легендарного специалиста помнят и не забывают.

Топ-10 лучших тренеров в истории

1. Алекс Фергюсон (Шотландия)

2. Арриго Сакки (Италия)

3. Ринус Михелс (Нидерланды)

4. Хосеп Гвардиола (Испания)

5. Джованни Трапаттони (Италия)

6. Иохан Кройф (Нидерланды)

7. Эрнст Хаппель (Австрия)

8. Эленио Эррера (Аргентина)

9. Жозе Моуринью (Португалия)

10. Боб Пейсли (Англия)

…

24. Валерий Лобановский (Украина)

Топ-50 лучших тренеров в истории / twitter.com/90min_Football

Интересно, что в топ-50 попал еще один бывший наставник киевского Динамо – Виктор Маслов (36 место). Он возглавлял "бело-синих" с 1964 по 1970 годы.

, что УЕФА включила Лобановского в десятку лучших тренеров в истории европейского футбола. Украинский специалист неоднократно получал награды от различных изданий. Жизнь Валерия Васильевича преждевременно прервалась 13 мая 2002 года. Ему было всего 63 года.