Портал 90min опубликовал список 50 лучших тренеров в истории футбола. В перечень легенд попали два бывших наставника "бело-синих".
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Лидером списка является шотландец Алекс Фергюсон. Также в топ-3 попали итальянец Арриго Сакки и нидерландец Ринус Михелс.
Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Валерий Лобановский занял почетное 24 место. Приятно, что легендарного специалиста помнят и не забывают.
Топ-10 лучших тренеров в истории
- 1. Алекс Фергюсон (Шотландия)
- 2. Арриго Сакки (Италия)
- 3. Ринус Михелс (Нидерланды)
- 4. Хосеп Гвардиола (Испания)
- 5. Джованни Трапаттони (Италия)
- 6. Иохан Кройф (Нидерланды)
- 7. Эрнст Хаппель (Австрия)
- 8. Эленио Эррера (Аргентина)
- 9. Жозе Моуринью (Португалия)
- 10. Боб Пейсли (Англия)
…
- 24. Валерий Лобановский (Украина)
Топ-50 лучших тренеров в истории / twitter.com/90min_Football
Интересно, что в топ-50 попал еще один бывший наставник киевского Динамо – Виктор Маслов (36 место). Он возглавлял "бело-синих" с 1964 по 1970 годы.