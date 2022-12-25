Портал 90min опубликовал список 50 лучших тренеров в истории футбола. В перечень легенд попали два бывших наставника "бело-синих".

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Лидером списка является шотландец Алекс Фергюсон. Также в топ-3 попали итальянец Арриго Сакки и нидерландец Ринус Михелс.

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Валерий Лобановский занял почетное 24 место. Приятно, что легендарного специалиста помнят и не забывают.

Топ-10 лучших тренеров в истории

  • 1. Алекс Фергюсон (Шотландия)
  • 2. Арриго Сакки (Италия)
  • 3. Ринус Михелс (Нидерланды)
  • 4. Хосеп Гвардиола (Испания)
  • 5. Джованни Трапаттони (Италия)
  • 6. Иохан Кройф (Нидерланды)
  • 7. Эрнст Хаппель (Австрия)
  • 8. Эленио Эррера (Аргентина)
  • 9. Жозе Моуринью (Португалия)
  • 10. Боб Пейсли (Англия)

  • 24. Валерий Лобановский (Украина)

Топ-50 лучших тренеров в истории / twitter.com/90min_Football

Интересно, что в топ-50 попал еще один бывший наставник киевского Динамо – Виктор Маслов (36 место). Он возглавлял "бело-синих" с 1964 по 1970 годы.