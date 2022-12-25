Портал 90min опублікував список 50-ти найкращих тренерів в історії футболу. До переліку легенд потрапили два колишні наставники "біло-синіх".

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Лідером списку є шотландець Алекс Фергюсон. Також у топ-3 потрапили італієць Арріго Саккі та нідерландець Рінус Міхелс.

Колишній тренер збірної України та київського Динамо Валерій Лобановський посів почесне 24 місце. Приємно, що легендарного фахівця пам'ятають і не забувають.

Топ-10 найкращих тренерів в історії

1. Алекс Фергюсон (Шотландія)

​2. Арріго Саккі (Італія)

​3. Рінус Міхелс (Нідерланди)

4. Хосеп Гвардіола (Іспанія)

5. Джованні Трапаттоні (Італія)

6. Йоган Кройфф (Нідерланди)

7. Ернст Хапель (Австрія)

8. Еленіо Еррера (Аргентина)

9. Жозе Моурінью (Португалія)

10. Боб Пейслі (Англія)

…

24. Валерій Лобановський (Україна)

Топ-50 найкращих тренерів в історії / twitter.com/90min_Football

Цікаво, що до топ-50 потрапив ще один колишній наставник київського Динамо – Віктор Маслов (36 місце). Він очолював "біло-синіх" з 1964 по 1970 роки.

Нагадаємо, що УЄФА включила Лобановського до десятки найкращих тренерів в історії європейського футболу. Український фахівець неодноразово отримував відзнаки від різноманітних видань. Життя Валерія Васильовича передчасно обірвалося 13 травня 2002 року. Йому було лише 63 роки.