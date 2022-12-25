Портал 90min опублікував список 50-ти найкращих тренерів в історії футболу. До переліку легенд потрапили два колишні наставники "біло-синіх".

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Лідером списку є шотландець Алекс Фергюсон. Також у топ-3 потрапили італієць Арріго Саккі та нідерландець Рінус Міхелс.

Колишній тренер збірної України та київського Динамо Валерій Лобановський посів почесне 24 місце. Приємно, що легендарного фахівця пам'ятають і не забувають.

Топ-10 найкращих тренерів в історії

  • 1. Алекс Фергюсон (Шотландія)
  • ​2. Арріго Саккі (Італія)
  • ​3. Рінус Міхелс (Нідерланди)
  • 4. Хосеп Гвардіола (Іспанія)
  • 5. Джованні Трапаттоні (Італія)
  • 6. Йоган Кройфф (Нідерланди)
  • 7. Ернст Хапель (Австрія)
  • 8. Еленіо Еррера (Аргентина)
  • 9. Жозе Моурінью (Португалія)
  • 10. Боб Пейслі (Англія)

  • 24. Валерій Лобановський (Україна)

Топ-50 найкращих тренерів в історії / twitter.com/90min_Football

Цікаво, що до топ-50 потрапив ще один колишній наставник київського Динамо – Віктор Маслов (36 місце). Він очолював "біло-синіх" з 1964 по 1970 роки.