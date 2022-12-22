Мирча Луческу получил приглашение от Фенербахче. Кормчий "киевлян" отклонил предложение турецкой команды, опираясь на свои человеческие качества.

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Луческу отметил, что он независим ни от кого человек. Команда Динамо Киев для него важнее всего:

"Кто заставит меня это сделать? Я не могу предать ребят. Фенербахче хотел подписать меня, но я сказал "нет". Сказал, что сейчас мое место здесь. Хотя происходящее в Украине и кажется невероятным, но после почти года войны это вроде бы стало нормальным, привычным, но о возвращении болельщиков на украинские стадионы речь не идет", – говорит Луческу.

Тренер также рассказал, как ему украинскии реалии:

"Как живу? Со страхом. Смотришь в небо и не знаешь, что может произойти в любой момент. Мы слышим шум самолетов, пока находимся на поле, проводим матчи за закрытыми дверями. Пока нет воздушной тревоги, мы играем, стараясь уделять немало внимания полю. Случалось, что нам приходилось дожидаться часа в раздевалке, прежде чем мы смогли продолжить матч. Не знаю, кто бы сделал что-то похожее на моем месте, но я чувствую себя хорошо, делая то, что делаю", – рассказал Луческу.

Кстати говоря, Луческу уже работал в Турции. Он возглавлял Галатасарай (2000–2002), Бешикташ (2002–2004) и сборную Турции (2017–2019).

Результаты "Динамо" в нынешнем сезоне не впечатляют. "Киевляне" занимают третье место в УПЛ. Также столичный клуб остался без еврокубков на весеннюю часть сезона, заняв последнее место в группе ЛЕ. Динамо формировало квартет вместе с потенциальным местом трудоустройства Луческу – Фенербахче, занявшим первое место в группе. Также с французским Ренном и АЭК из Кипра.