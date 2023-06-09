Сборная Украины 12 числа сыграет свой первый из трех июньских матчей. Соперником будет 4-кратный чемпион мира – сборная Германии.

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Оккупантам не место на нашей земле

Защитник Валерий Бондарь в преддверии матча прокомментировал ужасные события и последствия, возникшие после подрыва Каховской ГЭС. Украинец верит в титанов из ВСУ и поделился переживаниями о близких и Украине в целом.

Хоть ты и уехал из страны, у тебя там остаются родители, жена и семья. Каждому сейчас опасно в Украине. Конечно, мы очень беспокоимся за нашу страну. То, что делают эти очень плохие люди, больно воспринимается. Катастрофу, созданную ими несколько дней назад, нельзя описать словами. Сколько человек погибло, сколько животных... Очень трудно об этом говорить. Конечно, мы верим в ВСУ. Мы играем и живем благодаря им. Они защищают нас, и мы можем делать свое дело. Благодарим их каждый день. Хочу пожелать им сил, успехов, всего, чтобы выгнать подонков из нашей страны,

– сказал Бондарь.

Знакомство с новым тренерским штабом

7 июня у сборной Украины официально появился новый главный тренер. Сергей Ребров сразу начал готовить команду к матчу в Бремене. Валерий Бондарь подчеркнул, что новый наставник пользуется уважением подопечных и со старта пытается донести команде новые тактические моменты:

"Есть большое вдохновение, большие амбиции и большое желание играть. Познакомились с новым тренером – это легенда украинского футбола и киевского Динамо. Конечно, все внимательно слушали его и делали у себя в уме какие-то упражнения, связанные с тактическими моментами. Познакомились и изучаем его стиль игры.

Первый матч во главе сборной Украины Ребров проведет 12 июня в 19.00. Это будет товарищеская игра с Германией, а 16-го и 19-го пройдут первые официальные матчи – Украина сыграет матчи отбора к Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Интересно. У сборной Украины запланировано еще 8 матчей в 2023 году, 7 из которых – матчи к отбору на Евро-2024.