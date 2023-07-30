Мотивационные слова на фоне перелома: игрок Шахтера отправил россиянам "взрывной подарок"

Валерий Бондарь отреагировал на свою страшную травму. Защитник донецкого коллектива также поддержал ВСУ.

Валерий Бондарь отправил "взрывной подарок" россиянам. Защитник получил мотивационный и одновременно трогательный текст.

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Вернется сильнее

Валерий Бондарь получил страшную травму в первом же официальном матче Шахтера в новом сезоне (против Металлиста 1925, который завершился победой "горняков" со счетом 1:2 ). Молодому защитнику диагностировали перелом ключицы. Такие невзгоды свидетельствуют о том, что центрбек пропустит около 2 месяцев футбола. Но вот Бондарь принимает такое испытание с достоинством. Более того, Валерий не забывает поддерживать ВСУ. Футболист в социальных сетях показал фотографию снаряда с надписью "Травмы делают нас сильнее. Валерий Бондарь, за Украину".

Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Очередное непростое испытание для меня, но я обязательно справлюсь, ведь со мной рядом моя жена, моя семья, друзья и команда. Я всегда выкладываюсь на каждой тренировке и в каждом матче по полной, что-то может получаться, что-то – нет, но всегда борюсь до последнего ради победы нашей команды. Первое, что меня интересовало, с каким счетом завершилась игра. Вчера команда выиграла, а значит, матч сыграл не зря. Впереди восстановление, но с сегодняшнего дня уже только с боевым настроением двигаемся вперед. Вернусь сильнее, другого расписания и не может быть,

– написал Бондарь о своей травме.

"Взрывной подарок" / инстаграмм Бондаря